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    Пентагон: Примерно 2,5 тыс. боевиков ИГ находятся на территории Ракки

    Об этом на брифинге заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Примерно 2,5 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" находятся на территории сирийского города Ракка (520 км от Дамаска). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в среду заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

    "Согласно нашей оценке, там (в Ракке) все еще остаются не более 2,5 тысяч боевиков ИГ. Хочу подчеркнуть, что это приблизительные цифры", - отметил он.

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