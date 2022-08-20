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Пентагон: Позиции русских войск ослабли

Пентагон: Позиции русских войск ослабли Позиции русских войск ослабли, они не имеют прогресса на поле боя.
Другие страны
20 августа 2022 г. 09:34
Пентагон: Позиции русских войск ослабли

Позиции русских войск ослабли, они не имеют прогресса на поле боя.

Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом на закрытом брифинге для журналистов сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США, цитирует Радио Свобода.

"Вы видите полное отсутствие прогресса русских на поле боя. Они несут эти потери и не могут продвигаться вперед", - сказал он.

В Пентагоне осторожно комментируют взрывы на аэродроме россиян в Новофедоровке в Крыму. "У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы намного уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", – отметил представитель министерства.

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Версия на английском языке Pentagon official says Russian military's positions on ground have weakened
Версия на азербайджанском языке Pentaqon: "Rusiya ordusunun mövqeləri zəifləyib, irəliləyə bilmir"

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