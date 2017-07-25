Пентагон потребовал у Турции объяснений из-за планов купить С-400

Баку. 25 июль. REPORT.AZ/ Турция должна объяснить намерение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений", — сказал Дэвис. "Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это", — добавил он.

Ранее обеспокоенность возможными поставками С-400 Турции выразил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку систем С-400 "Триумф" с Китаем, а также ведет переговоры по этому поводу с Турцией и Индией.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Анкаре С-400 решены, остались только административные.