Пентагон: Поставка России оружия из Китая продлит войну в Украине

Администрация президента Соединенных Штатов полагает, что поставка Китаем вооружения и боеприпасов российским ВС для применения их в ходе войны в Украине значительно продлит конфликт.

Администрация президента Соединенных Штатов полагает, что поставка Китаем вооружения и боеприпасов российским ВС для применения их в ходе войны в Украине значительно продлит конфликт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Если Китай окажет летальную помощь России, это значительно или потенциально значительно продлит этот конфликт и поддержит цель России по уничтожению Украины как страны", - сказал Райдер.

Таким образом он прокомментировал последствия возможного решения Пекина поставить оружие Москве.

Он подчеркнул, что пока американская сторона не видела, чтобы китайская предоставляла российской летальную помощь, но КНР пока не отказались от этой идеи. Соединенные Штаты будут за этим внимательно следить, а если подобное произойдет, то это "приведет к бессмысленному продлению войны", отметил Райдер.