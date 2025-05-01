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Пентагон поручил оснастить армию США дальнобойными ракетами к 2027 году

Пентагон поручил оснастить армию США дальнобойными ракетами к 2027 году Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок и преобразования армии США, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными ракетами к 2027 году.
Другие страны
1 мая 2025 г. 16:14
Пентагон поручил оснастить армию США дальнобойными ракетами к 2027 году

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок и преобразования армии США, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными ракетами к 2027 году.

Как передает Report, это следует из заявления на сайте Минобороны США.

"Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии (Дэниелу Дрисколлу) поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году", - сказано в заявлении со слов Хегсета.

В качестве других целей указывается в том числе необходимость поставки к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем и средств поражения наземных и воздушных объектов, внедрения системы управления войсками на основе искусственного интеллекта (ИИ) к 2027 году и модернизации промышленной базы для производства достаточных запасов боеприпасов к 2028 году.

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