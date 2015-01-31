США обещают одолеть "Исламское государство" за пять лет

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США совместно с коалицией одолеют террористическую группировку "Исламское государство" за пять лет. Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

"Я не могу предсказать, сколько времени это (победа над ИГ) займет у нас, - отметил Кирби. - Мы бы сказали, это возможно займет от трех до пяти лет".

По словам представителя Пентагона, США с самого начала говорили о том, что борьба с террористами будет "тяжелой и долгой".

Ранее стало известно, что за время американских авиаударов ИГ в Ираке потеряло лишь 1% территории