Пентагон получит 175 млн. долларов на помощь Украине и странам Балтии

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В рамках бюджета на 2015 финансовый год Пентагон получит 175 млн. долларов на оказание помощи Украине и странам Балтии. Такая цифра содержится в согласованном республиканцами и демократами проекте федерального бюджета США на 2015 финансовый год, данные о котором появились во вторник вечером.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в рамках этого документа американскому военному ведомству обещано 490,2 млрд. долларов, а также еще 64 млрд. долларов на различные расходы.

Также в документе содержатся предложения о запрете на выделение средств федеральным властям РФ и о запрете на осуществление контрактов с Рособоронэкспортом.

Всего пакет документов по бюджету охватывает более десятка федеральных ведомств. В общей сложности им планируется выделить 1,1 трлн. долларов.

Не исключено, что голосования в Сенате и палате представителей Конгресса по этому поводу состоятся уже в четверг.