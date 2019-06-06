Пентагон: Покупка Анкарой С-400 создает неприемлемый риск для США

Приобретение Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России создает для США неприемлемый риск, и никакие усилия не смогут устранить эти опасения. Как передает Report со ссылкой на "TASS", об этом заявил в четверг исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц, выступая на организованной журналом Foreign Policy конференции по вопросам внешней политики и безопасности.

"Покупка Турцией С-400 создает неприемлемый риск для Соединенных Штатов. Не существует мер, которые могли бы сгладить наше беспокойство по этому поводу", - отметил он. По версии и. о. зампомощника министра обороны, "эта покупка несовместима с обязательствами Турции в НАТО".

"Мы постоянно говорим об этом с Анкарой и будем продолжать эти содержательные обсуждения, - подчеркнул Уинтернитц. - Мы всегда готовы участвовать".

Отвечая на вопрос о том, к чему могут привести эти переговоры и о дальнейших действиях Вашингтона, он отметил: "Посмотрим, что получится, а потом примем решение". "Не хочу пускаться в гипотетические рассуждения по поводу того, что мы можем, а что не можем сделать", - сказал Уинтернитц. Он выразил надежду, что Анкара "примет решение не приобретать С-400 у России".