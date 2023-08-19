Пентагон: Пока рано говорить о возможности Киева достичь целей невоенным путем

Сейчас преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Киева дипломатическим, а не военным путем.

Сейчас преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Киева дипломатическим, а не военным путем.

Как передает Report, такое мнение выразил в интервью журналистам газеты The Washington Post председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Ему был задан вопрос, "может ли победить Украина". Председатель КНШ полагает, что для Украины это борьба за существование. "Если конечная цель - это свободная, независимая суверенная Украина с целостной территорией, то это потребует еще значительных усилий", - добавил генерал. "Этих целей можно добиться военным путем. Это потребует много-много времени, но этих целей также, может быть, можно достичь дипломатическим путем", - отметил он.

На вопрос о том, идут ли какие-то консультации между Москвой и Киевом, Милли ответил: "Я не стану давать комментарии относительно чего-либо в будущем или каких-то текущих переговоров и тому подобного. Лишь скажу, что есть различные пути для достижения этих целей". "И я бы сказал, что прямо сейчас, возможно, слишком рано говорить об этом. Это контрнаступление еще не завершилось. Так что нам нужно посмотреть, чем все закончится, а затем двигаться дальше с этой точки", - подчеркнул генерал.