Пентагон пока не может назвать дату выписки министра обороны США

Министерство обороны США пока не может назвать точную дату выписки его главы Ллойда Остина после госпитализации.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, распространенном пресс-службой военного ведомства США.
"Министр обороны Ллойд Остин по-прежнему госпитализирован в Национальном медицинском центре Уолтера Рида, но идет на поправку и пребывает в хорошем настроении", - заявил представитель Пентагона, отметив, что глава оборонного ведомства вернулся к исполнению своих обязанностей 5 января. "У него есть полный доступ к защищенным каналам связи, и он продолжает следить за операциями министерства обороны по всему миру на ежедневной основе", - подчеркнул Райдер.
"Вчера министр провел разговор с президентом США Джо Байденом", - продолжил пресс-секретарь Пентагона, отметив, что Остин также поддерживает контакты с заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. "Хотя на данный момент у нас нет точной даты его выписки, мы продолжим сообщать о состоянии здоровья министра по мере поступления этой информации", - подчеркнул Райдер.