О нас

Пентагон пока не может назвать дату выписки министра обороны США

Пентагон пока не может назвать дату выписки министра обороны США Министерство обороны США пока не может назвать точную дату выписки его главы Ллойда Остина после госпитализации.
Другие страны
8 января 2024 г. 08:13
Пентагон пока не может назвать дату выписки министра обороны США

Министерство обороны США пока не может назвать точную дату выписки его главы Ллойда Остина после госпитализации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, распространенном пресс-службой военного ведомства США.

"Министр обороны Ллойд Остин по-прежнему госпитализирован в Национальном медицинском центре Уолтера Рида, но идет на поправку и пребывает в хорошем настроении", - заявил представитель Пентагона, отметив, что глава оборонного ведомства вернулся к исполнению своих обязанностей 5 января. "У него есть полный доступ к защищенным каналам связи, и он продолжает следить за операциями министерства обороны по всему миру на ежедневной основе", - подчеркнул Райдер.

"Вчера министр провел разговор с президентом США Джо Байденом", - продолжил пресс-секретарь Пентагона, отметив, что Остин также поддерживает контакты с заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. "Хотя на данный момент у нас нет точной даты его выписки, мы продолжим сообщать о состоянии здоровья министра по мере поступления этой информации", - подчеркнул Райдер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pentaqon müdafiə nazirinin xəstəxanadan nə vaxt buraxılacağını bilmir

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
К 2040 году количество железнодорожных станций в Баку будет увеличено до 54
К 2040 году количество железнодорожных станций в Баку будет увеличено до 54
8 января 2024 г. 01:49
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi