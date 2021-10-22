Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия

Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, ведомство проводит проверку.

Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, ведомство проводит проверку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Пентагоне пояснили, что речь идет об "эксперименте по сбору данных", который 21 октября должен был состояться на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.

"Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия", - заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что испытание гиперзвукового оружия в США отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой.

Отметим, что американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия - стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.