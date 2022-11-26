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Пентагон подтвердил ракетный обстрел базы в сирийской провинции Хасеке

Пентагон подтвердил ракетный обстрел базы в сирийской провинции Хасеке Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на контролируемой американскими военнослужащими базе в районе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке подверглись ракетному обстрелу, никто не пострадал.
Другие страны
26 ноября 2022 г. 03:35
Пентагон подтвердил ракетный обстрел базы в сирийской провинции Хасеке

Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на контролируемой американскими военнослужащими базе в районе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке подверглись ракетному обстрелу, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

В документе отмечается, что по коалиционным силам на патрульной базе США в Эш-Шаддади были выпущены две ракеты.

"В результате атаки никто не пострадал, не был нанесен ущерб базе или имуществу коалиции. Сирийские демократические силы провели осмотр места падения ракет и обнаружили третью неразорвавшуюся ракету", - отметили в пресс-службе.

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