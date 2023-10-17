Пентагон подтвердил подготовку 2 тыс. военнослужащих к отправке на Ближний Восток

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможной отправки на Ближний Восток в связи с нападением на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Но решения об их пер

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможной отправки на Ближний Восток в связи с нападением на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Но решения об их переброске пока не принималось.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

"Сегодня министр Остин перевел около 2 тыс. военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности, отдав приказ о подготовке к переброске, что повышает способность Минобороны быстро реагировать на меняющуюся обстановку в сфере безопасности на Ближнем Востоке. В настоящее время решения о переброске каких-либо сил не принимались", - отметила представители военного ведомства.

По ее словам, Остин "будет продолжать проводить оценку состояния [американских] сил и поддерживать тесные контакты с союзниками и партнерами" США. Кроме того, он одобрил продление сроков развертывания авианосной ударной группы Gerald Ford, которая сейчас находится в восточной части Средиземного моря. При этом Сингх не указала сроков продления.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что глава Пентагона отдал приказ американским военным "быть готовым к развертыванию" на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. По его словам, пока неизвестно, какие именно подразделения ВС США будут привлечены и при каких именно обстоятельствах они будут задействованы. При этом военные будут размещены не для участия в боевых действиях. Кроме того газета The Wall Street Journal информировала, что американское оборонное ведомство отобрало примерно 2 тыс. военнослужащих, чтобы подготовить их к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке. Сейчас отобранные американские военные находятся на Ближнем Востоке и в Европе. Как пишет издание, такое решение Пентагона указывает на то, что Вашингтон готовится поддерживать израильские силы, если они примут решение начать наземную операцию в секторе Газа.