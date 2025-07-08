Пентагон подтвердил планы по отправке Киеву оборонительных вооружений

Министерство обороны США подтвердило планы американской администрации по передаче Украине дополнительных оборонительных вооружений.
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"По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы обеспечить украинцам возможность обороняться, пока мы работаем над тем, чтобы добиться устойчивого мира и остановить убийства", - заявил он.
Парнелл добавил, что Пентагон по-прежнему придерживается планов "проведения анализа военных поставок по всему миру".
Ранее Трамп заявил, что США продолжат поставлять Украине оружие.