Пентагон подтвердил планы по отправке Киеву оборонительных вооружений

Министерство обороны США подтвердило планы американской администрации по передаче Украине дополнительных оборонительных вооружений.

Министерство обороны США подтвердило планы американской администрации по передаче Украине дополнительных оборонительных вооружений.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении помощника американского министра обороны по связям с общественностью Шона Парнелла.

"По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы обеспечить украинцам возможность обороняться, пока мы работаем над тем, чтобы добиться устойчивого мира и остановить убийства", - заявил он.

Парнелл добавил, что Пентагон по-прежнему придерживается планов "проведения анализа военных поставок по всему миру".

Ранее Трамп заявил, что США продолжат поставлять Украине оружие.