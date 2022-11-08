Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.
Как напомнил Райдер, о намерении передать Киеву два комплекса NASAMS США объявили летом. "Мы можем подтвердить, что они были доставлены… Эти системы будут способствовать укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины", - продолжил пресс-секретарь Пентагона.
По его словам, ВСУ уже применяют упомянутые комплексы, обучение этому украинских военных прошло в Европе. "Они недавно завершили это обучение. Оно проводилось в Европе", - заявил Райдер. Он отказался сообщить, в какой именно стране проходило обучение.