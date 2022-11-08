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Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS

Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.
Другие страны
8 ноября 2022 г. 23:37
Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом представитель американского оборонного ведомства отказался уточнить, возможна ли поставка Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

Как напомнил Райдер, о намерении передать Киеву два комплекса NASAMS США объявили летом. "Мы можем подтвердить, что они были доставлены… Эти системы будут способствовать укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины", - продолжил пресс-секретарь Пентагона.

По его словам, ВСУ уже применяют упомянутые комплексы, обучение этому украинских военных прошло в Европе. "Они недавно завершили это обучение. Оно проводилось в Европе", - заявил Райдер. Он отказался сообщить, в какой именно стране проходило обучение.

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