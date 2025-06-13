Пентагон подтвердил наличие планов применения силы против Гренландии и Панамы

Американский министр обороны Пит Хегсет фактически подтвердил наличие у Соединенных Штатов планов применения военной силы в отношении Гренландии и Панамы.

Американский министр обороны Пит Хегсет фактически подтвердил наличие у Соединенных Штатов планов применения военной силы в отношении Гренландии и Панамы.

Как передает Report , об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США

"Наша работа в министерстве обороны заключается в том, чтобы иметь планы на любые конкретные чрезвычайные обстоятельства. Мы охватываем любые чрезвычайные обстоятельства", - сказал он. Хегсет отвечал на вопрос о том, действительно ли политика нынешней американской администрации заключается в том, чтобы "взять Гренландию и Панаму силой, если потребуется". "У нас в здании министерства полно планировщиков, и мы готовы предоставлять рекомендации, когда те нужны", - заявил министр. "Думаю, американский народ хотел бы, чтобы у Пентагона имелись планы на любые конкретные чрезвычайные обстоятельства. Наше дело - планирование", - отметил Хегсет.

"Мои показания заключаются в том, что у Пентагона имеются планы на любое число чрезвычайных обстоятельств. Мы настроены на работу с Гренландией, чтобы гарантировать, что она защищена от любых потенциальных угроз", - добавил шеф Пентагона.