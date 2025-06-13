О нас

Пентагон подтвердил наличие планов применения силы против Гренландии и Панамы

Пентагон подтвердил наличие планов применения силы против Гренландии и Панамы Американский министр обороны Пит Хегсет фактически подтвердил наличие у Соединенных Штатов планов применения военной силы в отношении Гренландии и Панамы.
Другие страны
13 июня 2025 г. 02:03
Пентагон подтвердил наличие планов применения силы против Гренландии и Панамы

Американский министр обороны Пит Хегсет фактически подтвердил наличие у Соединенных Штатов планов применения военной силы в отношении Гренландии и Панамы.

Как передает Report, об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США

"Наша работа в министерстве обороны заключается в том, чтобы иметь планы на любые конкретные чрезвычайные обстоятельства. Мы охватываем любые чрезвычайные обстоятельства", - сказал он. Хегсет отвечал на вопрос о том, действительно ли политика нынешней американской администрации заключается в том, чтобы "взять Гренландию и Панаму силой, если потребуется". "У нас в здании министерства полно планировщиков, и мы готовы предоставлять рекомендации, когда те нужны", - заявил министр. "Думаю, американский народ хотел бы, чтобы у Пентагона имелись планы на любые конкретные чрезвычайные обстоятельства. Наше дело - планирование", - отметил Хегсет.

"Мои показания заключаются в том, что у Пентагона имеются планы на любое число чрезвычайных обстоятельств. Мы настроены на работу с Гренландией, чтобы гарантировать, что она защищена от любых потенциальных угроз", - добавил шеф Пентагона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2025 г. 15:44
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе зеленой энергии к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
10 июня 2025 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi