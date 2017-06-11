Пентагон подтвердил гибель трех военнослужащих США в результате нападения в Афганистане

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Трое американских военнослужащих были убиты и один получил ранения в результате инцидента, произошедшего в субботу на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

Министерство обороны США подтвердило это в кратком письменном заявлении, которое было распространено позднее в тот же день.

"Трое военнослужащих США были убиты сегодня (в субботу) на востоке Афганистана. (Еще) один военнослужащий США был ранен и эвакуирован (из Афганистана) для оказания медицинской помощи. Идет уведомление их близких", - говорится в документе. В нем отмечается, что "обстоятельства инцидента расследуются", и дополнительная информация может быть обнародована позднее.

Никакие подробности случившегося Пентагон не привел.