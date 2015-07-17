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    ​Пентагон подтвердил гибель четырех морпехов в Теннесси

    Имена убитых будут опубликованы позже

    Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Пентагон и Корпус морской пехоты США подтвердили факт гибели четырех морпехов в результате стрельбы в районе комплекса зданий ВМС США в городе Чаттануга (штат Теннесси), передает Report.

    "Мы можем подтвердить, что четверо военнослужащих были убиты и еще один получил ранение в ходе двух отдельных инцидентов в Чаттануге, штат Теннесси", - заявило министерство обороны.

    Оно уточнило, что ЧП произошли у Центра военно-морского резерва США и около призывного пункта. Имена убитых будут опубликованы позже.

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