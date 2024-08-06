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Пентагон подтвердил данные о ранении военных США при атаке на авиабазу в Ираке

Пентагон подтвердил данные о ранении военных США при атаке на авиабазу в Ираке Министерство обороны США подтвердило, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, которую используют силы международной коалиции во главе с Вашингтоном.
Другие страны
6 августа 2024 г. 03:50
Пентагон подтвердил данные о ранении военных США при атаке на авиабазу в Ираке

Министерство обороны США подтвердило, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, которую используют силы международной коалиции во главе с Вашингтоном.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что сегодня был нанесен, предположительно, ракетный удар по американским силам и силам коалиции на авиабазе Айн-эль-Асад. По предварительным данным, несколько американских военнослужащих пострадали", - сообщил корреспонденту агентства официальный представитель Пентагона.

Он добавил, что военное ведомство США будет предоставлять более подробную информацию по мере поступления новых сведений об инциденте.

Ранее портал Shafaq News со ссылкой на источник в иракской службе безопасности сообщил, что авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны, используемая войсками международной коалиции, подверглась ракетному обстрелу.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon ABŞ hərbçilərinin İraqda yaralanmasını təsdiqləyib

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