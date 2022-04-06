Пентагон подтвердил, что обучает украинских военных за пределами страны

Соединенные Штаты обучают украинские ВС тому, как использовать поставляемые в страну вооружения и военную технику.

Соединенные Штаты обучают украинские ВС тому, как использовать поставляемые в страну вооружения и военную технику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Его спросили, обучают ли США украинских военнослужащих в связи с тем, что они получают современные вооружения. "Как вы правильно заметили, часть этой техники требует подготовки... Чтобы использовать часть (поступаемых) вооружений, вам, конечно же, нужно пройти подготовку, и мы проводим ее (для них)", - ответил Остин.

Присутствующий на слушаниях председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли добавил, что обучение проводится не на территории Украины, а "здесь в США".

Остина спросили, когда Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment. Как отметил глава Пентагона, два варианта ракеты Switchblade-300 и Switchblade-600 будут поставлены на Украину "так быстро, как только возможно".