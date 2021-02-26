Пентагон подтвердил авиаудар США по объекту в Сирии

В Пентагоне подтвердили нанесение авиаудара США по объекту в Сирии, который может может принадлежать вооруженным силам Ирана

В Пентагоне подтвердили нанесение авиаудара США по объекту в Сирии, который может может принадлежать вооруженным силам Ирана.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте минобороны страны.

Кроме того, ведомство подтверждает, что целью удара был ответ на серию недавних атак по американским объектам в Ираке. В минобороны отметили, что действия американской стороны были направлены на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и Ираке.

Согласно заявлению, Пентагон считает такой ответ "пропорциональным", а также добавляет, что параллельно с этим были применены дипломатические меры.

Там также уточняется, что в результате авиаудара были уничтожены несколько приграничных зданий, которые использовались проиранскими группировками.