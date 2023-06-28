Пентагон: подразделения ЧВК "Вагнер" все еще остаются в Украине

Некоторые боевики частной военной компании "Вагнер" после попытки госпереворота в РФ все еще находятся на территории Украины.

Некоторые боевики частной военной компании "Вагнер" после попытки госпереворота в РФ все еще находятся на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

"Об их конкретной дислокации и способности передвигаться, не берусь судить", - сказал Райдер.

Он добавил, что сейчас нет таких факторов, которые потребовали бы изменений в расстановке американских войск в ответ на события в России.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

В Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.

По итогам переговоров Е.Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко подразделения ЧВК "Вагнер" прекратили движение в направлении Москвы и были анонсированы шаги по деэскалации. Позднее в ФСБ России сообщили, что уголовное дело на Пригожина прекращено.