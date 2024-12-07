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Пентагон подписал контракты со SpaceX в связи с Украиной

Пентагон подписал контракты со SpaceX в связи с Украиной Пентагон подписал контракты с компанией SpaceX Илона Маска для расширения доступа Украины к спутниковой сети Starshield, созданной американской разведкой.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 20:37
Пентагон подписал контракты со SpaceX в связи с Украиной

Пентагон подписал контракты с компанией SpaceX Илона Маска для расширения доступа Украины к спутниковой сети Starshield, созданной американской разведкой.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно новым контрактам, доступ к системе Starshield, которая является более безопасной и военно-ориентированной версией спутниковой системы Starlink, будет открыт для 2500 терминалов Starlink в Украине.

Отмечается, что два контракта были подписаны в августе, до возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах. Стоимость новых контрактов не разглашается, однако сумма предыдущей сделки, открывшей доступ к системе Starshield для 500 терминалов Starlink в Украине, составила около 40 млн долларов.

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