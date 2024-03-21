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Пентагон: Победа России в Украине станет стратегической победой Китая

Пентагон: Победа России в Украине станет стратегической победой Китая Стратегическая победа России в Украине станет и стратегической победой Китая.
Другие страны
21 марта 2024 г. 23:18
Пентагон: Победа России в Украине станет стратегической победой Китая

Стратегическая победа России в Украине станет и стратегической победой Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

"С нашей точки зрения, стратегическая победа России в Украине будет стратегической победой лидера Китая Си Цзиньпина", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США.

Адмирал призвал американских законодателей как можно скорее одобрить выделение пакета дополнительных бюджетных ассигнований на оказание помощи зарубежным союзникам, который, помимо денег для Украины, также включает финансирование американского противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Стратегическая победа президента РФ Владимира Путина станет стратегическим поражением Соединенных Штатов и стратегической победой Китая", - подчеркнул он.

По мнению Акуилино, укрепление связей Москвы и Пекина усложняет для Вашингтона осуществление сдерживания и "повышает вероятность конфликта в регионе".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ admiralı: “Rusiyanın Ukraynada strateji qələbəsi Çinin də qələbəsi olacaq”

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