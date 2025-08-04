Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot

Армия США намерена увеличить число батальонов, оснащенных зенитными ракетными комплексами Patriot, с 15 до 18, а также сформировать отдельный составной батальон на Гуаме.

Армия США намерена увеличить число батальонов, оснащенных зенитными ракетными комплексами Patriot, с 15 до 18, а также сформировать отдельный составной батальон на Гуаме.

Как передает Report, об этом сообщил Defense News со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным издания, новая часть, предназначенная исключительно для защиты острова Гуам, получит на вооружение модернизированные радары LTAMDS с круговым обзором, интегрированные с системой боевого управления IBCS, а также средства ближней противовоздушной обороны IFPC.

Заместитель начальника штаба армии генерал Джеймс Мингус, это "фундаментально удвоит" боевые возможности американской ПВО за счет более гибкого и децентрализованного применения подразделений.

Отмечается, что ЗРК Patriot остаются ключевым элементом глобальной системы ПРО США.