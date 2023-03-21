О нас

Пентагон планирует осенью начать поставки танков Abrams Украине

Пентагон планирует осенью начать поставки танков Abrams Украине Пентагон планирует ускорить поставки танков в Украину, отправив в течение 8-10 месяцев вместо новых моделей Abrams отремонтированные старые машины.
Другие страны
21 марта 2023 г. 18:07
Пентагон планирует осенью начать поставки танков Abrams Украине

Пентагон планирует ускорить поставки танков в Украину, отправив в течение 8-10 месяцев вместо новых моделей Abrams отремонтированные старые машины.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Изначально власти США намеревались отправить Украине 31 новый танк Abrams модели M1A2, на что могло потребоваться год или два.

Агентство уточняет, что позднее было принято решение отправить более старые модели — M1A1, которые могут взять из армейских запасов и отправить в течение 8-10 месяцев.

По словам американских чиновников, на которых ссылается AP, соответствующее объявление будет сделано в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
17 марта 2023 г. 11:00
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
17 марта 2023 г. 17:44
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
18 марта 2023 г. 13:19
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
19 марта 2023 г. 17:48
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi