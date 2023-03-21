Пентагон планирует осенью начать поставки танков Abrams Украине

Пентагон планирует ускорить поставки танков в Украину, отправив в течение 8-10 месяцев вместо новых моделей Abrams отремонтированные старые машины.

Пентагон планирует ускорить поставки танков в Украину, отправив в течение 8-10 месяцев вместо новых моделей Abrams отремонтированные старые машины.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Associated Press.

Изначально власти США намеревались отправить Украине 31 новый танк Abrams модели M1A2, на что могло потребоваться год или два.

Агентство уточняет, что позднее было принято решение отправить более старые модели — M1A1, которые могут взять из армейских запасов и отправить в течение 8-10 месяцев.

По словам американских чиновников, на которых ссылается AP, соответствующее объявление будет сделано в ближайшее время.