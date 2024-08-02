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Пентагон перегруппирует силы на Ближнем Востоке для обеспечения поддержки Израиля

Пентагон перегруппирует силы на Ближнем Востоке для обеспечения поддержки Израиля Министерство обороны США перегруппирует силы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы обеспечить поддержку в обороне Израиля в случае эскалации напряженности.
Другие страны
2 августа 2024 г. 23:53
Пентагон перегруппирует силы на Ближнем Востоке для обеспечения поддержки Израиля

Министерство обороны США перегруппирует силы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы обеспечить поддержку в обороне Израиля в случае эскалации напряженности.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Сингх заявила, что у Пентагона "есть возможность в короткие сроки размещать войска для реагирования на угрозы в сфере национальной безопасности".

"В связи с этим министр обороны США Ллойд Остин распорядится произвести ряд изменений в расстановке сил, чтобы укрепить безопасность американских войск в регионе, нарастить поддержку обороны Израиля и убедиться, что США готовы реагировать на развитие кризиса", - заявила Сингх.

По ее словам, Остин в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом уведомил его о дополнительных мерах, принимаемых США, "включая изменение расстановки сил сейчас и в будущем". Кроме того, Остин в беседе с израильским коллегой подчеркнул, что обострение ситуации на Ближнем Востоке "не является неизбежным", а государства в регионе "извлекут пользу из деэскалации" напряженности.

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