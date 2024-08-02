Пентагон перегруппирует силы на Ближнем Востоке для обеспечения поддержки Израиля

Министерство обороны США перегруппирует силы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы обеспечить поддержку в обороне Израиля в случае эскалации напряженности.

Министерство обороны США перегруппирует силы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы обеспечить поддержку в обороне Израиля в случае эскалации напряженности.

Как передает Report , об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Сингх заявила, что у Пентагона "есть возможность в короткие сроки размещать войска для реагирования на угрозы в сфере национальной безопасности".

"В связи с этим министр обороны США Ллойд Остин распорядится произвести ряд изменений в расстановке сил, чтобы укрепить безопасность американских войск в регионе, нарастить поддержку обороны Израиля и убедиться, что США готовы реагировать на развитие кризиса", - заявила Сингх.

По ее словам, Остин в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом уведомил его о дополнительных мерах, принимаемых США, "включая изменение расстановки сил сейчас и в будущем". Кроме того, Остин в беседе с израильским коллегой подчеркнул, что обострение ситуации на Ближнем Востоке "не является неизбежным", а государства в регионе "извлекут пользу из деэскалации" напряженности.