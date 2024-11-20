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Пентагон передаст Украине военную помощь на 275 млн долларов

Пентагон передаст Украине военную помощь на 275 млн долларов Минобороны США планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 10:05
Пентагон передаст Украине военную помощь на 275 млн долларов
Courtesy İmage

Минобороны США планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным источников, в этот пакет войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 105 и 155 мм, противотанковые комплексы Javelin, другое оборудование и запасные части к ним.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву.

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