Пентагон перебросил на Ближний Восток свыше 3 тыс. военнослужащих

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток дополнительный воинский контингент в составе более 3 тыс. военнослужащих.

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток дополнительный воинский контингент в составе более 3 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба 5-го флота ВМС США.

Как уточнила она, это подкрепление прибыло в Красное море 6 августа на борту десантных кораблей Bataan и Carter Hall. Речь идет, по словам пресс-службы, о том самом развертывании сил и средств, о котором ранее объявляло правительство США. В регион переброшен не только дополнительный личный состав ВМС и Корпуса морской пехоты США, но и самолеты, вертолеты, конвертопланы, амфибийные средства высадки десанта.

В конце июля о таких планах заявляло Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США. Оно утверждало, что министр обороны США Ллойд Остин отдал соответствующее распоряжение "на фоне попыток Ирана захватить торговые суда в зоне ответственности CENTCOM".