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    Пентагон отрицает нанесение удара по Сирии

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Пентагон опровергает сообщения об ударе американских ВВС или ВВС коалиции по сирийским войскам в районе Аль-Букемаль.

    "Это не удар США или коалиции", — заявил представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее сирийского национальное агентство САНА сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие.

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