Пентагон отрицает нанесение удара по Сирии

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Пентагон опровергает сообщения об ударе американских ВВС или ВВС коалиции по сирийским войскам в районе Аль-Букемаль.

"Это не удар США или коалиции", — заявил представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сирийского национальное агентство САНА сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие.