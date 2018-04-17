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    Пентагон откроет офис по разработке технологий искусственного интеллекта

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Пентагон объявил о планах открыть офис по разработке, приобретению и внедрению технологий искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Federal News Radio, заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин и некоторые его коллеги "встревожены недавними достижениями" в области искусственного интеллекта и стремятся сформировать офис в качестве вопроса национальной безопасности.

    Отмечается, что Конгрессмены США  недавно также разработали законопроект, который предусматривает выделение миллионов долларов на исследование искусственного интеллекта.

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