Пентагон откроет офис по разработке технологий искусственного интеллекта

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Пентагон объявил о планах открыть офис по разработке, приобретению и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает Report со ссылкой на Federal News Radio, заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин и некоторые его коллеги "встревожены недавними достижениями" в области искусственного интеллекта и стремятся сформировать офис в качестве вопроса национальной безопасности.

Отмечается, что Конгрессмены США недавно также разработали законопроект, который предусматривает выделение миллионов долларов на исследование искусственного интеллекта.