Пентагон открестился от обстрела сирийской авиабазы

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты в настоящее время не проводят никаких военных операций в сирийской провинции Хомс. Как передает Report, об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон.

«Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», — заявил он, добавив, что Пентагон не обладает подробной информацией по обстрелу авиабазы Шайрат.

В свою очередь, источник в вооруженных силах Сирии заявил новостному порталу Al-Masdar, что к этому инциденту причастны ВВС Израиля. Позднее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что жертв и разрушений в результате обстрела, нет.