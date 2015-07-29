Пентагон отключил внутреннюю электронную почту из-за подозрительной активности

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министерство обороны США отключило внутреннюю сеть электронной почты после того, как там обнаружилась подозрительная активность, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

Этой сетью пользуется объединенный комитет начальников штабов, а также сотни военных и гражданских сотрудников.

В Пентагоне отказались назвать конкретную причину отключения, однако управление кибер-безопасности работает над решением проблемы. Пока нет информации об ущербе, который могли понести системы минобороны США, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.