 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пентагон отключил внутреннюю электронную почту из-за подозрительной активности

    Этой сетью пользуется объединенный комитет начальников штабов, а также сотни военных и гражданских сотрудников

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министерство обороны США отключило внутреннюю сеть электронной почты после того, как там обнаружилась подозрительная активность, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

    Этой сетью пользуется объединенный комитет начальников штабов, а также сотни военных и гражданских сотрудников.

    В Пентагоне отказались назвать конкретную причину отключения, однако управление кибер-безопасности работает над решением проблемы. Пока нет информации об ущербе, который могли понести системы минобороны США, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi