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    Пентагон: От боевиков освобождено более 95% территории Ирака, ранее контролируемой ИГ

    Генерал-майор ВС США Роберт Уайт добавил, что террористы сдаются в массовом порядке

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Свыше 95% территории Ирака, ранее контролируемой террористической группировкой "Исламское государство", освобождено от боевиков. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для журналистов в четверг генерал-майор Роберт Уайт, возглавляющий операцию Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США. Трансляцию из Багдада организовал Пентагон.

    "США и их партнерам по коалиции удалось освободить от боевиков 95% территории Ирака, которая ранее находилась под контролем ИГ, - отметил Уайт. - Враг отступает, и боевики сдаются в массовом порядке. Они знают, что проигрывают".

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