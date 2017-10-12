Пентагон: От боевиков освобождено более 95% территории Ирака, ранее контролируемой ИГ

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Свыше 95% территории Ирака, ранее контролируемой террористической группировкой "Исламское государство", освобождено от боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для журналистов в четверг генерал-майор Роберт Уайт, возглавляющий операцию Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США. Трансляцию из Багдада организовал Пентагон.

"США и их партнерам по коалиции удалось освободить от боевиков 95% территории Ирака, которая ранее находилась под контролем ИГ, - отметил Уайт. - Враг отступает, и боевики сдаются в массовом порядке. Они знают, что проигрывают".