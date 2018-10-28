 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пентагон осуществил крупнейшую в XXI веке поставку боеприпасов в Европу

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Пентагон в октябре поставил на авиабазу ВВС США "Рамштайн" в Германии рекордное количество вооружения и боеприпасов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на  сайте немецкой авиабазы.

    Уточняется, что для США это стало крупнейшей поставкой боеприпасов в Европу с 1999 года. Как отмечается, тогда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.

    Поставленные боеприпасы необходимы для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков", говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi