Пентагон осуществил крупнейшую в XXI веке поставку боеприпасов в Европу

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Пентагон в октябре поставил на авиабазу ВВС США "Рамштайн" в Германии рекордное количество вооружения и боеприпасов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на сайте немецкой авиабазы.

Уточняется, что для США это стало крупнейшей поставкой боеприпасов в Европу с 1999 года. Как отмечается, тогда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.

Поставленные боеприпасы необходимы для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков", говорится в сообщении.