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Пентагон опроверг информацию об обстреле американских сил в Сирии

Пентагон опроверг информацию об обстреле американских сил в Сирии Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто в воскресенье опроверг информацию о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу.
Другие страны
5 июля 2021 г. 07:02
Пентагон опроверг информацию об обстреле американских сил в Сирии

Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто в воскресенье опроверг информацию о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом полковник написал Twitter.

"Сообщения о том, что силы США в Сирии сегодня подверглись ракетной атаке, не соответствуют действительности", - написал У.Маротто.

Напомним, что ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор подверглась в воскресенье ракетному обстрелу. Как отмечал телеканал, по лагерю было выпущено по меньшей мере две ракеты. О жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации не поступало.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon Suriyada hərbi bazanın atəşə tutulmasını təkzib etdi

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