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    Пентагон: около 13 тыс. военнослужащих Ирака прошли обучение у американских инструкторов

    Окончившие эти курсы солдаты эффективно воюют в Рамади и других районах Ирака

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Американские инструкторы в рамках борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ) обучили около 13 тыс. иракских военнослужащих с начала антитеррористической кампании. Об этом сообщил в пятницу полковник Патрик Райдер, официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и район Персидского залива, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Инструкторы (США) из международной антитеррористической коалиции обучили 13 тыс. иракских военнослужащих с начала кампании, еще 4 тыс. проходят обучение в данный момент, - отметил он в беседе с журналистами. - Окончившие эти курсы солдаты эффективно воюют в Рамади (провинция Анбар) и других районах Ирака".

    В июне президент США Барак Обамы принял решение отправить в республику еще порядка 450 американских военных советников. Таким образом общее число военных инструкторов США в этой стране возросло до 3550 человек.

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