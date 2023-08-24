Пентагон одобрил продажу боевых вертолетов Apache для Польши

Министерство обороны США одобрило продажу Польше боевых вертолетов типа Apache на сумму $12 млрд, в сделку входят 96 вертолетов и необходимое снаряжение.

Министерство обороны США одобрило продажу Польше боевых вертолетов типа Apache на сумму $12 млрд, в сделку входят 96 вертолетов и необходимое снаряжение.

Как передает Report , об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Подчеркивается, что сделка по поставке вооружений в Польшу повысит безопасность этого союзника США по НАТО и увеличит его способность противостоять текущим и будущим угрозам.

Варшава обратилась к США с просьбой о приобретении боевых вертолетов Apache в 2022 году.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял о том, что Польша закупит у США 96 ударных вертолетов Apache, чтобы укрепить восточную границу. По словам Блащака, в начале августе первые польские пилоты начнут обучение управлению американскими вертолетами, "и сразу после обучения эти первые 8 Apache поступят в польскую армию".