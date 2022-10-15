Пентагон: Оцениваем варианты сохранения коммуникационной системы Starlink в Украине

Пентагон рассматривает варианты сохранения спутникового канала для украинских сил.

Пентагон рассматривает варианты, чтобы вооруженные силы Украины могли продолжать пользоваться спутниковой связью.

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, эти коммуникации очень важны, причем не только для военных, но и для жизнедеятельности всей Украины. "Мы оцениваем возможные варианты и пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь сохранить эти спутниковые каналы связи для украинских сил", - сказала С. Сингх.

Ранее президент компании космических технологий SpaceX Илон Маск обратился в Пентагон с просьбой профинансировать расходы на функционирование спутниковой связи, осуществляемой посредством ранее переданных Украине терминалов Starlink. Маск заявил, что его компания не может продолжать расходы на обеспечение Украины спутниковой интернет-связью.

По утверждению Маска, содержание коммуникационной программы обходится в 20 миллионов долларов в месяц. Он упомянул, что SpaceX уже потратила 80 миллионов долларов, чтобы поддерживать работу сети в Украине.

"В дополнение к терминалам мы должны создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции", - написал он в своем Twitter, добавив, что компании также приходилось защищаться от кибератак и помех, что с каждым днем становится все сложнее.