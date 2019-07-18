Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35

Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.
По данным американского ведомства, финансовые потери турецкой стороны составят 9 млрд долларов.
"Турция, очевидно, к сожалению, потеряет рабочие места и некоторые экономические возможности. Она недополучит 9 млрд долларов в доле средств, которые должны были быть направлены ей в рамках программы кооперации по программе F-35", - подчеркнула она.
По её словам, турецкая сторона должна была производить более 900 деталей для F-35.
"Все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы, которые в настоящий момент находятся в США, должны будут покинуть страну", - добавила Лорд.
Она также подчеркнула, что порядка 20 турецких военнослужащих, работающих в отделе Минобороны США по реализации программы разработки и закупки F-35, не смогут больше получить доступ к своим рабочим местам.
Anar TağıyevАвтор новости