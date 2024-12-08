Пентагон объявил об отправке Киеву пакета вооружений на сумму $988 млн

Американская администрация выделила очередной пакет военной помощи Украине на сумму $988 млн, в него вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и беспилотные летательные системы.

Американская администрация выделила очередной пакет военной помощи Украине на сумму $988 млн, в него вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и беспилотные летательные системы.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство обороны США.

"Вооружения, предоставленные в этом пакете включают боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотные летательные системы, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники", - говорится в заявлении ведомства.

Пакет вооружений направляется по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), подразумевающей закупку оружия у американских производителей.