Пентагон объявил об отправке Киеву пакета вооружений на сумму $988 млн

Американская администрация выделила очередной пакет военной помощи Украине на сумму $988 млн, в него вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и беспилотные летательные системы.
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"Вооружения, предоставленные в этом пакете включают боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотные летательные системы, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники", - говорится в заявлении ведомства.
Пакет вооружений направляется по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), подразумевающей закупку оружия у американских производителей.