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Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине

Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине Администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на $460 млн, в него войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды для реактивных систем залпового огня HIMA
Другие страны
20 февраля 2023 г. 20:48
Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на $460 млн, в него войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Пентагона.

"Сегодня Минобороны США объявило о выделении помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это решение включает в себя дополнительные боеприпасы для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина применяет для защиты своей страны, а также дополнительные Javelin, противотанковые системы и радиолокаторы воздушного наблюдения", - отмечается в документе.

В частности, Киеву будут предоставлены 55-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды, четыре радиолокатора воздушного наблюдения.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon Ukraynaya 460 milyon dollarlıq növbəti hərbi yardım paketini açıqlayıb

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