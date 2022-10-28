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Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов.
Другие страны
28 октября 2022 г. 19:56
Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 млн долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны", - сказала она.

В новый пакет военной помощи Украине вошли ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики Humvee, стрелковое вооружение, сообщили в ведомстве.

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