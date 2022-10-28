Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов.

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 млн долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны", - сказала она.

В новый пакет военной помощи Украине вошли ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики Humvee, стрелковое вооружение, сообщили в ведомстве.