Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
"Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 млн долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны", - сказала она.
В новый пакет военной помощи Украине вошли ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики Humvee, стрелковое вооружение, сообщили в ведомстве.