Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $2,6 млрд

Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине военной помощи на $2,6 млрд в рамках нового пакета.

Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине военной помощи на $2,6 млрд в рамках нового пакета.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

"Сегодня (вчера - ред.) министерство обороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины", — сказано в сообщении.

По информации министерства, в анонсированный пакет помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и танков, а также артиллерийские снаряды и средства борьбы с беспилотниками.

Напомним, что ранее информацию о предоставлении Соединенными Штатами очередного пакета военной помощи Украине распространило агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников.