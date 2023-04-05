Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $2,6 млрд

Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине военной помощи на $2,6 млрд в рамках нового пакета.
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"Сегодня (вчера - ред.) министерство обороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины", — сказано в сообщении.
По информации министерства, в анонсированный пакет помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и танков, а также артиллерийские снаряды и средства борьбы с беспилотниками.
Напомним, что ранее информацию о предоставлении Соединенными Штатами очередного пакета военной помощи Украине распространило агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников.