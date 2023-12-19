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Пентагон объявил о начале операции по защите Красного моря

Пентагон объявил о начале операции по защите Красного моря Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 11:35
Пентагон объявил о начале операции по защите Красного моря

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте минобороны США.

Операция, как и сообщали источники, получила название "Страж процветания". В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

В своем заявлении Остин подчеркнул, что морская операция призвана предотвратить атаки хуситов в южной части Красного моря и Аденского залива.

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