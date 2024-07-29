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Пентагон объявил о двух пакетах вооружений для Украины на сумму $1,7 млрд

Пентагон объявил о двух пакетах вооружений для Украины на сумму $1,7 млрд .
Другие страны
29 июля 2024 г. 22:59
Пентагон объявил о двух пакетах вооружений для Украины на сумму $1,7 млрд
Courtesy İmage

Министерство обороны США подготовило два пакета с вооружениями для Украины, общей стоимостью 1,7 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Пентагона.

По заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США уже выделили Украине первый пакет вооружений на сумму 200 млн долларов, в который вошли перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов.

"Пентагон дополнительно выделяет Украине значительный пакет помощи в сфере безопасности", направленный на "укрепление ее оборонных возможностей в долгосрочной перспективе. В этот пакет войдут средства для поддержки противовоздушной обороны Украины, дальнобойных средств поражения и противотанкового оружия, а также поддержания ранее переданного Соединенными Штатами оборудования", - заявил Кирби.

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Версия на английском языке Washington provides military aid package for Kyiv worth $200M — White House

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