Пентагон объяснил переброску сил в Европу

США приняли решение о переброске войск в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны России.
"Очевидно, что (российское руководство) не продемонстрировало признаков деэскалации, что привело к озабоченностям среди наших союзников по НАТО, в частности на восточном фланге, - утверждал Кирби. - Они (союзники США) граничат с Россией. (Меры) упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил".
Представитель Пентагона также настаивал на том, что подобные действия являются "сдерживанием агрессии против союзников НАТО" и "поддержкой обороны НАТО на восточном фланге". По его мнению, сложившаяся ситуация стала результатом "неопределенности и дестабилизирующих действий", вызванных шагами российской стороны.
Напомним, что Пентагон сообщил в среду о намерении вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс - из США в ФРГ и Польшу.