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Пентагон объяснил переброску сил в Европу

Пентагон объяснил переброску сил в Европу США приняли решение о переброске войск в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны России.
Другие страны
3 февраля 2022 г. 04:44
Пентагон объяснил переброску сил в Европу
Anadolu

США приняли решение о переброске войск в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в среду глава пресс-службы Пентагон Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Очевидно, что (российское руководство) не продемонстрировало признаков деэскалации, что привело к озабоченностям среди наших союзников по НАТО, в частности на восточном фланге, - утверждал Кирби. - Они (союзники США) граничат с Россией. (Меры) упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил".

Представитель Пентагона также настаивал на том, что подобные действия являются "сдерживанием агрессии против союзников НАТО" и "поддержкой обороны НАТО на восточном фланге". По его мнению, сложившаяся ситуация стала результатом "неопределенности и дестабилизирующих действий", вызванных шагами российской стороны.

Напомним, что Пентагон сообщил в среду о намерении вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс - из США в ФРГ и Польшу.

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