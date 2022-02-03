Пентагон объяснил переброску сил в Европу

США приняли решение о переброске войск в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны России.

США приняли решение о переброске войск в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в среду глава пресс-службы Пентагон Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Очевидно, что (российское руководство) не продемонстрировало признаков деэскалации, что привело к озабоченностям среди наших союзников по НАТО, в частности на восточном фланге, - утверждал Кирби. - Они (союзники США) граничат с Россией. (Меры) упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил".

Представитель Пентагона также настаивал на том, что подобные действия являются "сдерживанием агрессии против союзников НАТО" и "поддержкой обороны НАТО на восточном фланге". По его мнению, сложившаяся ситуация стала результатом "неопределенности и дестабилизирующих действий", вызванных шагами российской стороны.

Напомним, что Пентагон сообщил в среду о намерении вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс - из США в ФРГ и Польшу.