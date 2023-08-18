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Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия

Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия Пентагон подготовил доклад о состоянии защиты от биологических угроз.
Другие страны
18 августа 2023 г. 10:26
Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия
Courtesy İmage

Пентагон подготовил доклад о состоянии защиты от биологических угроз.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Пентагон считает, что Россия и Северная Корея поддерживают активные программы создания наступательного биологического оружия.

В докладе говорится, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран, вероятно, продолжают создавать смертельные токсины и патогены и что "достижения как в синтетической биологии, так и в синтезе пептидов могут позволить государствам разрабатывать широкий спектр новых токсинов".

"Дезинформация по вопросу общественного здравоохранения была очевидна во время пандемии COVID-19 и продолжилась после начала Россией боевых действий в Украине в 2022 году", - говорится в докладе.

Пентагон также указывает, что Россия не полностью признала продолжение советских программ по разработке биооружия, не предоставила доказательств их сворачивания, а также продолжает скрывать биологические исследования двойного назначения.

Ранее Минобороны РФ обвинили США в том, что они начали подготовку к следующей пандемии и ищут новые мутации вирусов.

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