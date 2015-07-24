​Пентагон: Обученные инструкторами иракские войска примут участие в штурме Рамади

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил (ВС) Ирака, подготовленные американскими инструкторами, примут участие в предстоящем наступлении на административный центр провинции Анбар - город Рамади, находящийся в руках террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Пентагона полковник Стив Уоррен.

По его словам, Багдад проинформировал министра обороны США Эштона Картера в ходе его визита в Ирак о том, что в штурме Рамади будут участвовать две обученные американцами бригады иракских сухопутных войск общей численностью около 3 тыс. человек. Они уже присоединились к военной операции, направленной на освобождение провинции Анбар от боевиков ИГ. "Мы чрезвычайно удовлетворены этим развитием событий", - подчеркнул Уоррен.

Правительство Ирака заявило о начале широкомасштабной операции по освобождению Анбара от ИГ 11 дней назад. Направлениями главных ударов правительственных войск стали два крупнейших города провинции - ее столица Рамади и Эль-Фаллуджа. Однако до сих пор армия ведет упорные бои с экстремистами только на подступах к этим городам. Основные районы как Рамади, так и Эль-Фаллуджи все еще остаются под контролем ИГ.