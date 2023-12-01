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Пентагон обеспокоен сообщениями о пьянстве на военных базах США

Пентагон обеспокоен сообщениями о пьянстве на военных базах США Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин осведомлен о расследовании о возможном употреблении алкоголя на военных базах США, в Минобороны следят за его ходом.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 03:45
Пентагон обеспокоен сообщениями о пьянстве на военных базах США

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин осведомлен о расследовании о возможном употреблении алкоголя на военных базах США, в Минобороны следят за его ходом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы, безусловно, отслеживаем его", - сказала Сингх, добавив, что шеф Пентагона "осведомлен о расследовании".

До этого глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк подтвердил, что началось расследование по факту употребления алкоголя на военных объектах. В офисах нашли несколько емкостей из-под пива и крепкого алкоголя. Он отметил, что боеготовность личного состава не была нарушена.

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