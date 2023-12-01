Пентагон обеспокоен сообщениями о пьянстве на военных базах США

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин осведомлен о расследовании о возможном употреблении алкоголя на военных базах США, в Минобороны следят за его ходом.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин осведомлен о расследовании о возможном употреблении алкоголя на военных базах США, в Минобороны следят за его ходом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы, безусловно, отслеживаем его", - сказала Сингх, добавив, что шеф Пентагона "осведомлен о расследовании".

До этого глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк подтвердил, что началось расследование по факту употребления алкоголя на военных объектах. В офисах нашли несколько емкостей из-под пива и крепкого алкоголя. Он отметил, что боеготовность личного состава не была нарушена.